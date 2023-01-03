Мир 03 января 2023, 03:24 Падение ВВП России и Украины сравнили на Западе Финский аналитик Кяихке: ВВП Украины упал в 10 раз больше, чем у России РИА «Новости»

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ВВП Украины в 2022 году упал на 40%, в то же время спад российской экономики оценивается в 10 раз меньше. Об этом научный сотрудник Александровского института при Хельсинском университете Илмари Кяихке сообщил в интервью Ilta-Sanomat.

При анализе доцент не нашел никаких признаков того, что Россия из-за санкций встанет «на колени» или потеряет способность вести боевые действия. Он предположил, что в этом вопросе «был чрезмерный оптимизм».

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«Если учесть, что ВВП на Украине снизился, может быть, на 40%, то в России мы все еще говорим о 4%», — отметил Кяихке.

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Конфликт на Украине развивается по одному из самых худших сценариев. Выход из строя энергетической системы страны спровоцирует полное обрушение экономики, поддержать которую за счет денег Запада не получится. Об этом ранее написала газета The Washington Post.

Европейский Союз и США ранее объявили, что в 2023 году направят на Украину финансовую помощь в размере 30 миллиардов долларов.