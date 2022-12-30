Мир 30 декабря 2022, 00:06 Падение ракеты в Белоруссии посчитали провокацией со стороны Украины Белорусский депутат Дик назвал провокацией Украины упавшую ракету Telegram

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Падение украинской ракеты на территории Белоруссии — это осознанная провокация со стороны Киева. Такое мнение высказал депутат Палаты представителей Национального собрания Сергей Дик, его слова привел телеканал ОНТ.

«Это провокация, это сознательная провокация, чтобы попытаться внести раскол между Российской Федерацией и Республикой Беларусь. И это не случайно, потому что буквально несколько дней тому назад закончились очень успешные переговоры в Минске между президентами [РФ Владимиром] Путиным и [Белоруссии Александром] Лукашенко», — заявил Дик в вечернем эфире телеканала.

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Депутат считает, что история с падением ракеты нацелена на разрушение беспрецедентного доверия, которое сложилось между Москвой и Минском.

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Украинская ракета С-300 упала на территории Белоруссии утром 29 декабря. На место происшествия выехали военные и следователи. Позже Минобороны страны заявило, что ракету сбила система ПВО и обломки упали в Брестской области. Фрагменты снаряда обнаружили в сельскохозяйственном поле у деревни Горбаха Ивановского района.