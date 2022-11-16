Эксклюзив 16 ноября 2022, 16:00 Падение ракет в Польше стало подарком для украинской пропаганды Политолог Марков предположил, власти Украины планировали падение ракет в Польше Twitter

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Вечером 15 ноября две ракеты упали на территории Польши. На обломках не нашли опознавательных маркировок, что усложняет процесс идентификации. Политолог, общественный деятель, кандидат политических наук Сергей Марков в материале для «360» поделился своим мнением об этой ситуации. По его мнению, случившееся играет на руку украинской пропаганде.

«Репрессивный режим президента этой страны Владимира Зеленского получит только выгоду. ЕС возложит на Россию ответственность за попадание украинской ракеты на территорию Польши», — заявил он.

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Марков предположил, что ситуация подтолкнет Запад к увеличению объемов отправляемых на баланс ВСУ боеприпасов.

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Также он увидел в случившемся признаки запланированной акции.

«Не исключено, что все было специально организовано со стороны Украины. Ракеты упали 15 ноября, а на следующий день было запланировано заседания спецкомиссии по снабжению ВСУ боеприпасами от НАТО», — сказал Марков.

Он отметил, что даже жертвы прилета — на данный момент известно о двух погибших — не являются опровержением этой версии. Также политолог оценил и вероятность намеренной провокации со стороны Украины.

«Такой сценарий наиболее опасен для второй стороны конфликта. Если это так, то тогда Россия будет вынуждена взять под контроль небо над западной Украиной», — сказал он.

По его словам, в конечном итоге это привело бы к резкой эскалации между Россией и НАТО и повысило бы вероятность прямого военного противостояния