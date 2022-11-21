Мир 21 ноября 2022, 05:07 Падение ракет в Польше обнажило бреши в защите Европы — Минобороны Германии Глава Минобороны Германии Ламбрехт: в системе противовоздушной обороны Европы есть бреши Telegram

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Падение украинских ракет на территории Польши обнажило уязвимости в системе противовоздушной обороны Европы. Об этом в интервью газете Rheinische Post заявила глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт.

«Мы должны стать лучше во всех областях. В частности, в области противовоздушной обороны. В Европе есть бреши», — подчеркнула министр.

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Бундесвер столкнулся с серьезными проблемами после десятилетий экономии. Германия предложила Польше истребители Eurofighter и системы ПВО Patriot для защиты воздушного пространства.

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Ракеты украинской ПВО упали на территорию Польши 15 ноября. В результате падения погибли два человека. Украина пыталась переложить ответственность на Россию, однако даже в Пентагоне признали, что это не российские ракеты.

Отставной американский разведчик Скотт Риттер уличил Украину в желании воспользоваться происшествием с ракетами и втянуть НАТО в конфликт с Россией. Риск полного уничтожения энергетической системы страны мог подтолкнуть руководство Украины на провокацию с ракетами в Польше.