21 ноября 2022, 05:07
Падение ракет в Польше обнажило бреши в защите Европы — Минобороны Германии
Глава Минобороны Германии Ламбрехт: в системе противовоздушной обороны Европы есть бреши
Падение украинских ракет на территории Польши обнажило уязвимости в системе противовоздушной обороны Европы. Об этом в интервью газете Rheinische Post заявила глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт.
«Мы должны стать лучше во всех областях. В частности, в области противовоздушной обороны. В Европе есть бреши», — подчеркнула министр.
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Бундесвер столкнулся с серьезными проблемами после десятилетий экономии. Германия предложила Польше истребители Eurofighter и системы ПВО Patriot для защиты воздушного пространства.
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Ракеты украинской ПВО упали на территорию Польши 15 ноября. В результате падения погибли два человека. Украина пыталась переложить ответственность на Россию, однако даже в Пентагоне признали, что это не российские ракеты.
Отставной американский разведчик Скотт Риттер уличил Украину в желании воспользоваться происшествием с ракетами и втянуть НАТО в конфликт с Россией. Риск полного уничтожения энергетической системы страны мог подтолкнуть руководство Украины на провокацию с ракетами в Польше.
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