    26 февраля 2020, 05:17

    «Падение нравов и провокация» — социолог о нападении грузинских журналисток на делегацию РФ

    Ирина Нагайникова

    Эксперт, социолог и научный руководитель Всероссийского центра изучения общественных мнений Иосиф Дискин прокомментировал нападение грузинских журналисток на российскую делегацию в отделении ООН в Женеве. Об этом сообщил «Царьград».

    Напомним, грузинские журналистки накинулись на российских дипломатов. Чтобы задать вопрос, приедет ли глава МИД РФ Сергей Лавров в Тбилиси, они толкались и кричали. В ходе столкновения официальный представитель МИД Мария Захарова и ее коллега даже получили легкие травмы.

    Дискин подчеркнул, что в Грузии не принято вести себя подобным образом. По словам эксперта, на Кавказе принято уважительно относиться к старшим.

    «Это, безусловно, провокация. Когда люди демонстративно нарушают нормы, не только общепринятые нормы взаимоотношения прессы с видными руководителями, но и традиции своих предков», — заявил Дискин.

    Он отметил, что министр сам решает, беседовать ли ему с журналистами. Поведение грузинских журналисток социолог назвал падением нравов.