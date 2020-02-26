«Падение нравов и провокация» — социолог о нападении грузинских журналисток на делегацию РФ
Эксперт, социолог и научный руководитель Всероссийского центра изучения общественных мнений Иосиф Дискин прокомментировал нападение грузинских журналисток на российскую делегацию в отделении ООН в Женеве. Об этом сообщил «Царьград».
Напомним, грузинские журналистки накинулись на российских дипломатов. Чтобы задать вопрос, приедет ли глава МИД РФ Сергей Лавров в Тбилиси, они толкались и кричали. В ходе столкновения официальный представитель МИД Мария Захарова и ее коллега даже получили легкие травмы.
Дискин подчеркнул, что в Грузии не принято вести себя подобным образом. По словам эксперта, на Кавказе принято уважительно относиться к старшим.
«Это, безусловно, провокация. Когда люди демонстративно нарушают нормы, не только общепринятые нормы взаимоотношения прессы с видными руководителями, но и традиции своих предков», — заявил Дискин.
Он отметил, что министр сам решает, беседовать ли ему с журналистами. Поведение грузинских журналисток социолог назвал падением нравов.