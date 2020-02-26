Напомним, грузинские журналистки накинулись на российских дипломатов. Чтобы задать вопрос, приедет ли глава МИД РФ Сергей Лавров в Тбилиси, они толкались и кричали. В ходе столкновения официальный представитель МИД Мария Захарова и ее коллега даже получили легкие травмы.

Дискин подчеркнул, что в Грузии не принято вести себя подобным образом. По словам эксперта, на Кавказе принято уважительно относиться к старшим.

«Это, безусловно, провокация. Когда люди демонстративно нарушают нормы, не только общепринятые нормы взаимоотношения прессы с видными руководителями, но и традиции своих предков», — заявил Дискин.

Он отметил, что министр сам решает, беседовать ли ему с журналистами. Поведение грузинских журналисток социолог назвал падением нравов.