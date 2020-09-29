Падение мировых цен на нефть ускорилось

Мировые цены на нефть начали снижаться быстрее из-за опасений новых ограничений, которые помешают восстановлению мировой экономики.

По данным сегодняшних торгов, цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала на 4,5% — до 40,94 доллара за баррель, а цена ноябрьских фьючерсов — на 4,53%, до 40,51 доллара. В свою очередь, WTI по ноябрьским фьючерсам подешевела на 5,12% — до 38,52 доллара.

Эксперты утверждают, что это связано с новыми ограничениями из-за второй волны пандемии и очередной стагнацией экономики.

Влияние оказала и информация о том, что ливийская компания Arabian Gulf Oil Co (Agoco) возобновила добычу черного золота на крупнейшем месторождении мощностью 200 тысяч баррелей в сутки после многомесячной блокады. А также отчеты Американского института нефти и Минэнерго США о возросших запасах нефти.