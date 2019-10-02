Падение метеорита в Австралии попало на видео
В штате Квинсленд (Австралия) местному автомобилисту удалось запечатлеть на камеру видеорегистратора дневное падение метеорита. Об этом сообщило ИА Nation News.
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На кадрах можно увидеть яркую вспышку, которая стремительно несется к земле. По словам свидетелей, полет яркого шара сопровождал громкий взрыв. Астроном Дэвид Ренеке обратил внимание на то, что днем крайне редко удается заметить падение метеорита.
«Это медленно движущиеся метеоры, которые сгорают в атмосфере, и обычно это сопровождается сильным шумом, потому что они взрываются „над головой“», — цитируют ученого «Известия».
По данным издания, в конце сентября жители Австралии увидели в небе яркую вспышку. Объект горел ярким бирюзовым цветом при входе в атмосферу. Затем он пожелтел, а потом и вовсе стал зеленым. Небесное тело упало на северо-западное побережье страны.