Падение метеорита в Австралии попало на видео

Астроном объяснил, какие метеориты опасны для человечества Подробнее

На кадрах можно увидеть яркую вспышку, которая стремительно несется к земле. По словам свидетелей, полет яркого шара сопровождал громкий взрыв. Астроном Дэвид Ренеке обратил внимание на то, что днем крайне редко удается заметить падение метеорита.

«Это медленно движущиеся метеоры, которые сгорают в атмосфере, и обычно это сопровождается сильным шумом, потому что они взрываются „над головой“», — цитируют ученого «Известия».

По данным издания, в конце сентября жители Австралии увидели в небе яркую вспышку. Объект горел ярким бирюзовым цветом при входе в атмосферу. Затем он пожелтел, а потом и вовсе стал зеленым. Небесное тело упало на северо-западное побережье страны.