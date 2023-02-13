Мир 13 февраля 2023, 11:15 Падение метеорита над Ла-Маншем сняли на видео Пользователи соцсетей сняли падение метеорита над Ла-Маншем на видео

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Метеорит Sar2667 вошел в атмосферу Земли утром 13 февраля, взорвавшись в верхних воздушных слоях на севере Франции. Видео появилось в социальных сетях.

Небесное тело видели из ближайших населенных пунктов, а также южных областей Уэльса и Англии.

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Американский физик и специалист по взрывам в воздухе Марк Бослоу из Лос-Аламосской национальной лаборатории сообщил изданию Wales Online, что падение метеоритов такого размера происходит несколько раз в год, причем их очень трудно предсказать заранее.

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«Это был первый случай в истории наблюдений, когда падение произошло над столь густонаселенной территорией», — отметил он.

Бослоу отметил, что появление метеорита удалось зафиксировать лишь за несколько часов до его входа в атмосферу.

В конце января жители Красноярска заметили в небе следы после разрушения метеорита. Фрагменты небесного тела пролетели прямо над городом, оставив за собой характерный огненный шлейф.