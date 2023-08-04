Мир 04 августа 2023, 08:44 Падение качества поставляемых Украине снарядов НАТО заметили в Госдуме Депутат Бородай сообщил о падении качества поставляемых Украине снарядов НАТО U.S. Department of Defense

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Качество поставленных Украине странами НАТО боеприпасов серьезно упало. Об этом сообщил депутат Государственной думы Александр Бородай, его слова привел ТАСС.

«Теперь их снаряды зачастую не разрываются. Это свидетельствует о том, что качество боеприпасов упало», — рассказал парламентарий.

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Бородай отметил, что в большинстве случаев эти снаряды не покрашены, хотя регламент это предусматривает.

«Не успевают уже их красить. Изготовили, как горячие пирожки, и сразу начали отправлять с пылу-жару», — добавил парламентарий.

Депутат не исключил, что в будущем эта ситуация может привести украинских военных к серьезному кадровому голоду, так как военная промышленность Запада уже демонстрирует максимальный результат.

Ранее стало известно, что власти Украины тратят на содержание армии до двух триллионов гривен в год. Премьер Денис Шмыгаль отмечал, что страна держится благодаря деньгам партнеров, кредитам и грантам.