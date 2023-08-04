04 августа 2023, 08:44
Падение качества поставляемых Украине снарядов НАТО заметили в Госдуме
Депутат Бородай сообщил о падении качества поставляемых Украине снарядов НАТО
Качество поставленных Украине странами НАТО боеприпасов серьезно упало. Об этом сообщил депутат Государственной думы Александр Бородай, его слова привел ТАСС.
«Теперь их снаряды зачастую не разрываются. Это свидетельствует о том, что качество боеприпасов упало», — рассказал парламентарий.
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Бородай отметил, что в большинстве случаев эти снаряды не покрашены, хотя регламент это предусматривает.
«Не успевают уже их красить. Изготовили, как горячие пирожки, и сразу начали отправлять с пылу-жару», — добавил парламентарий.
Депутат не исключил, что в будущем эта ситуация может привести украинских военных к серьезному кадровому голоду, так как военная промышленность Запада уже демонстрирует максимальный результат.
Ранее стало известно, что власти Украины тратят на содержание армии до двух триллионов гривен в год. Премьер Денис Шмыгаль отмечал, что страна держится благодаря деньгам партнеров, кредитам и грантам.
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