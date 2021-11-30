Падение истребителя при взлете с авианосца Queen Elizabeth засняли на видео

Падение истребителя с британского авианосца Queen Elizabeth оказалось снятым на камеру одного из журналистов. Видно, что самолет упал сразу после старта.

В объектив камеры британского журналиста Себа Хаггарта попало падение стелс-истребителя F-35B с авианосца Queen Elizabeth. Самолет упал, только поднявшись.

«Слава богу, он все еще с нами! Это все, что я могу сказать», — прокомментировал Хаггарт в Twitter.

Само падение произошло 17 ноября. Королевское Минобороны прокомментировало, что пилот успел благополучно катапультироваться. Инцидент все еще расследуется, причины так и не установили.

Сотрудники местного филиала Daily Mail выдвигали версию, что наземная бригада не вынула из двигателя заглушку и та попала прямо в него.

В июле около 100 членов экипажа на борту Queen Elizabeth заразились коронавирусом. Вспышка инфекции произошла среди моряков, которые при этом были полностью вакцинированы. Несмотря на это, ударная группа решила не прекращать поход, в состоянии которого находилась.