Мир 01 апреля 2023, 12:51 Падение господства США произойдет из-за доллара GT: использованием доллара как оружия США сами приближают конец своего господства Unsplash

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Американские власти используют доллар в качестве инструмента принуждения в мире. Этим они усиливают тенденцию дедолларизации и постепенно теряют господство на глобальной арене. К такому выводу пришли аналитики китайской газеты Global Times.

«Сами США запускают неизбежную тенденцию к концу доминирования доллара, что и беспокоит многих американских стратегов и экономистов», — уточнили в статье.

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Издание указало, что, превратив свою долларовую гегемонию в оружие, США могут не только налагать односторонние санкции на другие страны, но и перекладывать свои экономические риски на другие страны, используя денежно-кредитную монополию.

Аналитики назвали антироссийские санкции проявлением гегемонистских амбиций американцев, которые усиливают желание других государств уменьшать зависимость от своей валюты.

Ранее автор Telegram-канала «Голос Мордора» назвал США мировым паразитом.