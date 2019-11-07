Падение Берлинской стены стало сюрпризом для разведки США

Снятие ограничений на выезд из Восточного Берлина было неожиданностью для Белого дома и американской разведки. Об этом сообщил Джеймс Бейкер, занимавший пост госсекретаря США в 1989–1992 годах.

«Это стало большим сюрпризом для нас», — заявил он на конференции «30 лет спустя: уроки падения Берлинской стены» в Джорджтаунском университете. Запись выступления опубликована на YouTube.

Бывший глава Госдепартамента вспомнил, что в день падения стены 9 ноября 1989 года давал обед в честь президента Филиппин. Дипломату передали записку «о том, что людям разрешили свободно перемещаться между ГДР и ФРГ и, наверное, стена разрушена».

Бейкер рассказал присутствующим об этом, поднял тост за падение стены и направился в Белый дом. Там он обсудил с президентом Джорджем Бушем-старшим ответ США на это событие.

«Насколько я знаю, у нас не было заранее никаких сведений от разведки», — уточнил бывший госсекретарь.

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Стену между Западным и Восточным Берлином построили в 1961 году из-за массового оттока жителей ГДР в ФРГ. Когда в 1989 году Венгрия открыла границы, жители ГДР устремились на Запад через эту страну. За три дня Восточную Германию покинули более 15 тысяч человек. 9 ноября того же года власти ГДР открыли контрольно-пропускные пункты с Западным Берлином. Спустя год Германия воссоединилась.