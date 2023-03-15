Мир 15 марта 2023, 14:42 Падение американского БПЛА над Черным морем убедит США урезать помощь Киеву CNN: инцидент со сбитым Россией БПЛА МQ-9 может изменить мнение США о поддержке Украины United States Air Force

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Происшествие с американским беспилотником MQ-9 над Черным морем может изменить мнение американских властей о необходимости сократить помощь Украине. Об этом сообщил телеканал CNN.

Экс-президент США Дональд Трамп и губернатор Флориды Рон Десантис заявили, что поддержка ВСУ может завершиться в случае их победы на выборах и киевские власти останутся без спасательного круга военных траншей.

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«Предупреждения Трампа, что только он может остановить третью мировую войну, и главный аргумент Десантиса, что спасение Украины не является основным интересом национальной безопасности США, вероятно, получат еще большую поддержку», — заметил политический обозреватель канала.

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Телеканал CBS смоделировал обстоятельства крушения дрона MQ-9 Reaper над Черным морем. По его версии, российский Су-27 не задел американский беспилотник.