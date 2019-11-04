Падалеки продолжит играть в «Сверхъестественном» после дебоша. Да, его еще снимают

Звезду сериала «Сверхъестественное» Джареда Падалеки арестовали после пьяного дебоша в баре Stereotype в Остине, штат Техас. Освободившись, актер заявил, что его арест не помешал процессу съемок.

Сейчас идут съемки 15-го и последнего сезона шоу, напомнил сайт Deadline. Арест актера не отразился на съемочном процессе. Падалеки даже успел в Тwittеr публично поблагодарить родных и близких за поддержку, которую они ему оказали.

«Я искренне благодарю семью и друзей за любовь и поддержку», — написал 37-летний актер.

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Падалеки задержали в Техасе за драку в баре и нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Освободившись, герой полицейской сводки отправился на съемочную площадку, чтобы закончить работу над 20-м эпизодом долгоиграющего сериала «Сверхъестественное». В нем он исполняет роль Сэма Винчестера.

После завершения работы над мистическим сериалом актер сменит амплуа и станет исполнительным продюсером сериала «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски». В новой версии приключений Уокера, техасского рейнджера Падалеки также сыграет главную роль, примерив на себя шляпу Чака Норриса — исполнителя главной роли в изначальном сериале 1993–2001 годов.