Пабы Великобритании стали избирательными участками

Социологи предсказали Джонсону уверенную и рекордную победу на выборах Подробнее

По информации сайта «Мир 24», британцам доступны примерно 40 тысяч избирательных участков. Они появились даже в в некоторых пабах, мельницах, церквях, салонах красоты, замках и даже прачечных. Проголосовать на них можно до 22:00 по местному времени.

Когда участки закроются, голоса подсчитают и огласят итоги голосования. Предварительные результаты планируют объявить 13 декабря. По голосам жителей Великобритании изберут новый состав Палаты общин государственного парламента.

Ранее социологические опросы показали, что на парламентских выборах консерваторы покажут лучший за последние 30 лет результат. Эксперт YouGov Крис Кертис считает, что сильная позиция партии Джонсона связана с ее популярностью в северных округах.