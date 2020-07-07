Пабы Англии снова закрылись после возобновления работы

Руководители заведения The Lighthouse Kitchen & Carvery в графстве Сомерсет рассказали, что один из их гостей заразился коронавирусом. Он приходил в ресторан 4 июля.

Сотрудники еще одного паба под названием The Fox and Hounds, который находится в графстве Западный Йоркшир, тоже узнали от посетителя о наличии у него инфекции. В связи с этим им пришлось прекратить работу.

Напомним, что английские пабы и рестораны, которые были закрыты в марте по причине распространения коронавируса, открылись 4 июля. По информации зарубежных СМИ, в минувшую субботу общепит посетили десятки тысяч жителей страны.