04 июля 2023, 22:18
ПА ОБСЕ признала ЧВК «Вагнер» террористической организацией
Парламентская ассамблея ОБСЕ признала ЧВК «Вагнер» террористической организацией
Парламентская ассамблея ООН во вторник, 4 июля, приняла резолюцию, согласно которой ЧВК «Вагнер» признана террористической организацией. Выдержку из документа привел ТАСС.
«Парламентская ассамблея ОБСЕ определила, что действия ЧВК „Вагнер“ <…> могут быть справедливо охарактеризованы как террористические по своему характеру и намерениям и что поэтому обозначение ЧВК „Вагнер“ как террористической организации национальными властями оправданно», — сказано в резолюции.
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В частности, государства-члены ОБСЕ на сессии в Ванкувере призвали «принять меры» против частной военной компании и ее аффилированных и правопреемственных структур, также объявив их террористическими организациями.
Ранее военкоры показали полевой лагерь «вагнеровцев» в Белоруссии. Бойцы построили его в Могилевской области. Они уже приступили к отработке маневров с танками и тяжелой техникой.
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