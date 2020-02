Оззи Осборн выпустил первый за 10 лет альбом «Ordinary Man»

Британский рок-исполнитель и бывший фронтмен Black Sabbath Оззи Осборн выпустил новый сольный альбом «Ordinary Man». Это первая работа музыканта за последние 10 лет.

12-й по счету альбом состоит из 11 композиций, среди которых «Straight to Hell», «Ordinary Man», «Under the Graveyard», «Goodbye» и «All My Life».

Некоторые песни были созданы в совестной работе с британским певцом Элтоном Джоном, американскими исполнителями Post Malone и Трэвисом Скоттом.

В прошлом году Осборн уже анонсировал несколько треков из этого альбома, в частности, «Straight to Hell». Как пишет издание The Sun, над альбом также работали бас-гитарист Guns N' Roses Дафф Маккаган и барабанщик Red Hot Chili Peppers Чад Смит.

Ранее рокер пожаловался на то, что постоянно терпит сильные боли из-за старой травмы шеи. Также Осборн сейчас борется с определенным видом болезни Паркинсона, который ему диагностировали в 2017 году.