Оззи Осборн намерен вернуться в Британию из-за случаев массовой стрельбы в Штатах

Британский музыкант Оззи Осборн признался, что не хочет умереть в США и намерен вернуться в Великобританию. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на иностранные СМИ.

Осборн рассказал, что устал от постоянной стрельбы в Лос-Анджелесе и планирует переехать в Соединенное Королевство. По его словам, он не собирается мириться с постоянными убийствами людей, которые происходят на улицах городов в США.

«Я не хочу умереть в Америке. Я не хочу быть похороненным на чертовом Forest Lawn (кладбище, где хоронят знаменитостей — Прим. ред.). Я — англичанин. <…> Просто для меня настало время вернуться домой», — подчеркнул артист.