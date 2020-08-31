Озвучены предварительные результаты выборов в Черногории: лидирует партия президента

Парламентские выборы состоялись в Черногории. За Демократическую партию социалистов (ДПС) проголосовали 35,12% избирателей, за крупнейшую оппозиционную коалицию «За будущее Черногории» — 32,52%. Об этом сообщил избирком после обработки 98,55% данных.

Другие оппозиционеры — блок вокруг партии «Демократы» — получили 12,55%. Оппозиционное объединение движения URA набрало 5,57%. Об этом сообщило РИА «Новости».

За «Социал-демократов», которые входят в коалицию ДПС, проголосовали 4,09%. Социал-демократическая партия (ранее находились в коалиции) заручилась поддержкой лишь 3,14% избирателей. Остальные голоса получили представители бошняцкого и албанского нацменьшинств. Всего за место в парламенте боролись 11 партий и коалиций.

Судя по всему, победу одерживает Демократическая партия социалистов. Эта политическая сила главенствует в стране уже 39 лет и является партией президента Мило Джукановича. Ранее после появления слухов о победе оппозиционеров он попросил дождаться окончательных результатов.

Выборы прошли в Черногории 30 августа. Избирательные участки закрылись в 20:00 (21:00 по московскому времени). Явка оказалась рекордной — 74%. Голосовать в стране могут 540 тысяч человек из 620 тысяч граждан.