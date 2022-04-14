Озвучены последствия вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец заявил, что власти Швеции и Финляндии давно говорят о вероятности вступления в НАТО, однако граждане этих стран не разделяют позицию чиновников. Об этом написала «Политика сегодня».

Баранец добавил, что о своем мнении граждане рассказали в социологическом опросе.

«Для того, что вступить в НАТО, нужно проводить референдумы, это обязательная процедура. Если разогреют шведский и финский народы до того состояния, что они проголосуют на референдуме за вступление, тогда это может свершиться летом», — сообщил он.

Если же эти страны все-таки вступят в военный блок, их отношения с Россией могут резко ухудшиться. Кроме того, вступление в альянс отразится на экономической, политической, военной, туристической и культурной жизни Финляндии и Швеции, считает эксперт.

«Как только в Швеции и Финляндии начнут появляться военные объекты НАТО, Россия возьмет их на прицел. У РФ есть гиперзвуковые ракеты, которые не могут перехватить никакие средства ПВО США», — заключил Баранец.