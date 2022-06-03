Озвучены последствия продажи КНР всех облигаций госдолга США

Директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики Сколково-Рэш Олег Шибанов прокомментировал возможную продажу Китаем всех облигаций госдолга США на сумму более триллиона долларов. Об этом написало агентство «Прайм».

По словам эксперта, такая ситуация вряд ли возможна, так как власти КНР, вероятно, в ближайшее время сохранят свои долларовые активы, сообщило ИА НСН.

«Гособлигации США играют несколько ролей и сбережения на черный день — лишь одна из них. Еще они полезны для привлечения прямых иностранных инвестиций как способ, если что, поддержать валютный рынок», — убежден Шибанов.

Напряженность между КНР и США возникла на фоне ситуации с Тайванем. Как отметил Шибанов, если американские провокации будут продолжаться, Пекин будет вынужден «дать более серьезный ответ».