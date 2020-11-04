Озвучены первые результаты выборов президента США

По данным обработки 1% бюллетеней избирателей штата Индиана, президент США Дональд Трамп побеждает, набрав 72% голосов. Его соперник от Демократической партии Джо Байде получил 26%. В штате Кентукки Трамп набрал 10 тысяч голосов против 2,8 тысячи Байдена.

Как сообщил телеканал Fox News, в Нью-Гэпмшире подсчитывать голоса только начали, но уже известно, что у Трампа их 16, а у Байдена десять. По данным телеканала CNN, в этом году на выборах президента США проголосовали впервые 13% избирателей.

Трамп прокомментировал первые результаты выборов в Twitter. «Мы действительно хорошо выглядим по всей стране. Спасибо!», — написал он.

На востоке США уже закрылись первые избирательные участки в Индиане и Кентукки. В 03:00 мск прекратят работу участки в семи штатах — Флорида, Джорджия, Вирджиния, Южная Каролина, Вермонт и оставшиеся участки Кентукки и Индианы. В 03:30 мск закроются участки в Огайо, Северной Каролине и Западной Виргинии. В 04:00 — в округе Колумбия и еще 15 штатах.

Основатель проекта Elections Project и профессор политологии Университета Флориды Майкл Макдональд сообщил The Guardian, что число американских избирателей, подавших бюллетени досрочно, приближается к 101 миллиону. Ожидается самая высокая предварительная явка более чем за последние сто лет. Общий уровень явки может достигнуть 67%.