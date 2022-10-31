Озвучены перспективы российско-бразильского сотрудничества | 360°

31 октября 2022, 11:31
Озвучены перспективы российско-бразильского сотрудничества
Политолог Почта: у меня позитивное восприятие победы Лулы да Силвы
Новым президентом Бразилии по итогам выборов стал Луис Инасиу Лула да Силва. О том, насколько эффективно будет его сотрудничество с российским лидером Владимиром Путиным, в беседе с RT рассказал профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта.
Политолог считает, что после избрания нового президента отношения Бразилии с нашей страной могут быть выстроены весьма положительными.
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«В этом смысле представляется, что если ему дадут возможность развернуться, то его внутренняя и внешняя политика будет прогрессивной», — сообщил Почта.
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В завершение политолог добавил, что лично у него позитивное восприятие победы Лулы.
Бразилия
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