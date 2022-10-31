Озвучены перспективы российско-бразильского сотрудничества | 360°

Мир 31 октября 2022, 11:31 Озвучены перспективы российско-бразильского сотрудничества Политолог Почта: у меня позитивное восприятие победы Лулы да Силвы

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Новым президентом Бразилии по итогам выборов стал Луис Инасиу Лула да Силва. О том, насколько эффективно будет его сотрудничество с российским лидером Владимиром Путиным, в беседе с RT рассказал профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта.

Политолог считает, что после избрания нового президента отношения Бразилии с нашей страной могут быть выстроены весьма положительными.

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«В этом смысле представляется, что если ему дадут возможность развернуться, то его внутренняя и внешняя политика будет прогрессивной», — сообщил Почта.

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В завершение политолог добавил, что лично у него позитивное восприятие победы Лулы.