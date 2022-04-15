Озвучены основные факторы, которые влияют на нефтяные цены

На подорожание нефти влияет множество различных факторов, в том числе разговоры среди европейских политиков о санкциях в отношении российской нефти. Об этом рассказал RT ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Когда появляются новости о том, что российская нефть все больше уходит в Индию, опять начинается снижение цены… Также успокоительно влияют новости о том, что российскую нефть перемешивают с какой-то другой или с нефтепродуктами — это показывает, что российская нефть довольно хорошо уходит на внешние рынки», — рассказал Юшков.

Эксперт отметил, что важную роль играет ситуация с коронавирусной инфекцией в Китае. В случае, если локдауны там будут расширяться, то потребление нефти снизится, следовательно упадут и цены. Если власти КНР будут снимать ограничения, тогда цены будут расти еще больше.