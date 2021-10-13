Озвучены новые мировые цены на нефть

Мировые цены на нефть снижаются. Об этом известно в ходе торгов в среду 13 октября, написал RT.

Так, ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI упали на 0,16%. Цена за баррель составляет 80,51 доллара.

Фьючерсы на нефть Brent с поставкой в декабре упали на 0,17%. Теперь их цена составляет 83,28 доллара за баррель.

Ранее сообщалось, что вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев обрисовал ситуацию на нефтяном рынке.