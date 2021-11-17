Озвучены итоги первого тура выборов президента в Болгарии

В Болгарии подвели итоги первого тура выборов президента страны. В результате подсчета голосов действующий глава республики Румен Радев набрал 49,41% голосов избирателей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на болгарскую Центральную избирательную комиссию (ЦИК).

Набранных голосов недостаточно, чтобы одержать победу. В связи с этим был назначен второй тур на 21 ноября, написало ИА НСН.

Главным соперником Радева выступит представитель партии ГЕРБ Атанас Герджиков. В первом туре он получил 22,82% избирателей.

Победу в парламентских выборах, которые прошли вместе с президентскими 14 ноября, одержала партия «Продолжаем перемены».