Озвучены детали исчезновения 15-летней россиянки в Мексике

Генпрокуратур штата объявила 21 февраля «желтую тревогу» в связи с исчезновением в городе Тлахомулько трех несовершеннолетних девушек в период с 17 по 19 февраля. Среди пропавших — постоянно проживающая в Халиско со своей семьей 15-летняя россиянка. Другие две девушки — гражданки Мексики, им 16 и 17 лет. Подростки в опасности и могли стать жертвами преступления, следует из заявления прокуратуры.

По словам консула, он знает семью пропавшей россиянки уже несколько лет. Со слов отца девочку, перед своим исчезновением она находилась дома с братьями и ушла, ничего никому не сказав. «В тот же день, 17 числа, насколько мне известно, семья девочки обратилась в полицию», — сказал Санчес.

Он также отметил, что связаться с отцом ребенка, чтобы уточнить ситуацию, не получается. Как полагает консул, что это связано с действиями полиции, которые сейчас разыскивают девочку.

«К сожалению, на данный момент известно лишь, что она пропала», — заключил консул.

О пропаже несовершеннолетней россиянки в Мексике стало известно накануне. Ребенок пропал 17 февраля и о ее месте нахождения ничего не известно.