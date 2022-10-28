Озвучено количество ядерных бомб, которые США собираются поставить Европе | 360°

28 октября 2022, 17:10
Озвучено количество ядерных бомб, которые США собираются поставить Европе
Аналитик Сивков: количество бомб останется прежним, будет проведена замена на новую версию
Военный специалист Константин Сивков в разговоре с «Общественной службой новостей» озвучил количество ядерных бомб, которые Соединенные Штаты собираются поставить в Европу до конца года.
Аналитик отметил, что ранее американские бомбы были сосредоточены в Италии и Германии в количестве 100 штук, а также на турецкой авиабазе Инджирлик (90 единиц).
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«Количество бомб останется таким же, просто будет проведена замена на более совершенную версию. Ядерный боеприпас новым не сделаешь, можно только количество увеличить», — сказал Сивков.
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По словам аналитика, если американцы захотят применить свое оружие, то у них будут проблемы. Для того, чтобы поразить цель, необходимо обеспечить условия прорыва бомбардировщикам. То есть им придется прорываться через российские ПВО, которые будут их подавлять.
Ядерное оружие
США
Европа
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