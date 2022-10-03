Озвучено имя победителя Гран-при Сингапура «Формулы-1» | 360°

Мир 03 октября 2022, 15:38 Поделиться Telegram

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Viber Озвучено имя победителя Гран-при Сингапура «Формулы-1» Motorsport: пилот Red Bull Серхио Перес выиграл Гран-при Сингапура «Формула-1»

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Гонка Гран-при «Формулы-1», которая прошла 2 октября в Сингапуре, завершилась победой пилота Red Bull Серхио Переса. Об этом написало издание Motorsport.

По словам гонщика, это была лучшая гонка в его карьере.

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«Безусловно, это моя лучшая гонка. Я мог контролировать ее ход на протяжении всей дистанции <…>. Самыми сложными были последние круги, когда мне сказали гнать на полную и создавать отрыв. Я полностью сосредоточился на пилотировании и не обращал внимания ни на что другое. Только выйдя из болида, я почувствовал, насколько тяжело это далось мне физически», — процитировали «Известия» слова Переса.

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Для 32-летнего гонщика это была четвертая победа в «Формуле-1» и вторая — в текущем сезоне.

Вторым финишировал монегаск Шарль Леклер из Ferrari, а третье место занял испанец Карлос Сайнс. Следующий этап чемпионата «Формулы-1» пройдет в Японии с 7 по 9 октября.

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