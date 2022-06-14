Озвучена выгода России в случае включения Белоруссии в ШОС

Политолог Юрий Светов прокомментировал информацию о подготовке Белоруссией заявки на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), а также рассказал, какая выгода от этого события будет для России. Об этом написал сайт телеканала «Звезда».

По словам эксперта, вступление Белоруссии в ШОС позитивно скажется на ее экономических показателях, а Россия при этом получит еще одного партнера.

«Белоруссии нужны новые рынки сбыта, с учетом того, что Европа перекрывает путь для белорусских товаров, как и для товаров из России. Ну, а мы получим голос в организации, в которой, несмотря на дружеские отношения, могут быть противоречия», — сообщил политолог.

Светов также добавил, что Россия будет поддерживать Белоруссию во время заседаний ШОС и наоборот.