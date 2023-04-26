Мир 26 апреля 2023, 12:40 Озвучена возможная причина увольнения ведущего Fox Такера Карлсона Аналитик Тильман: Карлсона обвиняли в том, что он плохо отзывался о коллегах

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Директор Центра богословско-политических исследований в США Михаил Тильман в разговоре с телеканалом «Звезда» высказал мнение по поводу увольнения руководством американского телеканала Fox News телеведущего Такера Карлсона.

По словам аналитика, в адрес Карлсона не раз звучали обвинения, что он неуважительно относится к своим коллегам.

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«Были обвинения в адрес Карлсона, что он неуважительно отзывался о коллегах. Его уволенная сотрудница выступала с заявлениями на эту тему», — сказал Тильман.

В это же время с телеканала CNN уволили журналиста Дона Лемона, который был «анти-Карлсоном». Причиной послужило неуважительное отношение к женщинам. То есть с телевидения убрали сразу двух популярных ведущих, отметил Тильман.

Руководство телеканала Fox News не сообщило о причинах ухода Карлсона, известного своими острыми высказываниями в адрес руководства США.