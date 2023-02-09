Эксклюзив 09 февраля 2023, 14:59 Озвучена возможная причина, по которой Макрон изменил свое отношение к России Политолог Кортунов: Макрон мог изменить свое отношение к России из-за давления Запада РИА «Новости»

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Президент Франции Эммануэль Макрон мог поменять свое отношение к России из-за давления, которое оказывают на него партнеры страны и Украина. Такое мнение в разговоре с «360» высказал политолог, генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

«Есть действительно изменения, по крайней мере на уровне риторики. Мы не знаем, насколько изменение радикально и необратимо. Франция готова увеличить объем военно-технической помощи, в том числе за счет более современных видов вооружения и, вероятно, и танков», — сказал он.

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По его мнению, такой поворот не говорит о том, что Макрон отказывается от своих предыдущих предложений, касающихся возможных переговоров с Россией.

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«Есть давление Украины, требующей поддержки, и давление со стороны ряда партнеров Франции. Не будем забывать, что Зеленский приехал в Париж из Лондона, где ему непосредственно обещали расширение помощи», — добавил политолог.

По его словам, Запад сейчас идет по пути эскалации конфликта, он солидаризируется с «жесткими позициями Украины». Это, вероятно, связано с тем, что ситуация на поле боя становится тревожной как для киевского режима, так и для Европы и США. Действия западных стран в будущем зависят от того, какое положение дел сложится дальше. Если надежды не оправдаются, то ЕС и Штаты должны вернуться к поискам договоренностей, заключил эксперт.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что его французский коллега Эммануэль Макрон изменил свое отношение к РФ. Летом 2022 года президент Франции говорил о том, что не стоит унижать Россию.