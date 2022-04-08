Озвучена вероятность вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Более половины жителей Швеции и Финляндии, согласно опросам, поддерживают вступление этих стран в НАТО, однако в реальности путь к этому решению предстоит долгий. Об этом NEWS.ru рассказал эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ), начальник сектора проблем региональной безопасности Сергей Ермаков.

По его словам, у ЕС пока нет консенсуса по поводу вступления двух скандинавских стран в альянс. Сначала эксперты должны просчитать все риски — в том числе и реакцию России.

«Серьезная интрига будет на саммите в Мадриде, где может состояться формальное одобрение возможной заявки Финляндии на вступление в Альянс. Есть у НАТО два варианта: формальное и неформальное членство, когда обе страны представляют свою территорию для определенных структур НАТО и ЕС, в том числе центр по борьбе с гибридными угрозами, а также для военных манёвров. Сейчас натовские стратеги ломают голову, стоит ли допустить формальное членство», — считает Ермаков.