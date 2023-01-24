Мир 24 января 2023, 13:36 Озвучена причина снижения цен на газ в Европе Аналитик Юшков: погода остается основным фактором, влияющим на биржевые цены на газ

Читать 360tv в

Теплая погода — это главный фактор, влияющий на биржевые цены на газ в Европе. Таким образом ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков прокомментировал снижение цен на голубое топливо в ЕС, написал RT.

Ранее сообщалось, что цены на газ в Европе упали почти до 670 долларов за одну тысячу кубических метров.

Реклама

«Получается, чем дольше стоит теплая погода, тем больше останется газа в подземных хранилищах по окончании отопительного сезона. А это значит, что в 2023 году европейцам нужно будет меньше покупать газа», — добавил аналитик.

Реклама

На снижение цен также повлияла новость о готовности к работе завода Freeport, который сжижает газ. Это означет, что США смогут поставлять сжиженного газа больше, в том числе и на европейские рынки.

Авторы: