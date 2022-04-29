Озвучена дата начала реконструкции легендарного стадиона «Камп Ноу»

Реконструкция легендарного стадиона «Камп Ноу», который является домашней ареной «Барселоны», начнется в июне 2022 года. Об этом написала «Политика сегодня» со ссылкой на сайт клуба.

Строительные работы начнутся сразу после окончания сезона в испанской Примере. В первую очередь будут реконструированы первый и второй уровни арены, а также внешний фасад стадиона. Третий ярус демонтируют летом 2023 года.

Представители городского совета, давшие разрешение на ремонт, сообщили, что реконструкционные работы не станут помехой для проведения матчей.