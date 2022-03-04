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    04 марта 2022, 16:19

    Озвучена дата инаугурации президента Армении

    ТАСС: инаугурация президента Армении состоится 13 марта в Ереване

    Оксана Лавнюженко

    Пресс-секретарь председателя парламента Армении Цовинар Хачатрян раскрыл дату инаугурации президента Ваагна Хачатуряна. По его словам, она пройдет в Ереване 13 марта. Об этом сообщил ТАСС.

    «Инаугурация президента Ваагна Хачатуряна состоится 13 марта на специальном заседании парламента», — процитировал сайт NEWS.ru слова Хачатряна.

    Проведение церемонии запланировали в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна. Сегодня там идет подготовка к мероприятию.

    Бывший министр высокотехнологичной промышленности Ваагн Хачатурян был единственным претендентом на данный пост. За него проголосовал 71 депутат правящей партии «Гражданский договор».