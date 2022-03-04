Озвучена дата инаугурации президента Армении

Пресс-секретарь председателя парламента Армении Цовинар Хачатрян раскрыл дату инаугурации президента Ваагна Хачатуряна. По его словам, она пройдет в Ереване 13 марта. Об этом сообщил ТАСС.

«Инаугурация президента Ваагна Хачатуряна состоится 13 марта на специальном заседании парламента», — процитировал сайт NEWS.ru слова Хачатряна.

Проведение церемонии запланировали в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна. Сегодня там идет подготовка к мероприятию.

Бывший министр высокотехнологичной промышленности Ваагн Хачатурян был единственным претендентом на данный пост. За него проголосовал 71 депутат правящей партии «Гражданский договор».