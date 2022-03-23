Озвучен маршрут доставки гуманитарной помощи на Украину

Российские военные сообщили о маршруте, по которому осуществляется доставка гуманитарной помощи на Украину. Об этом написал RT.

По их словам, основное направление пролегает по Черниговской области.

«Маршрут движения пролегает мимо населенных пунктов. Мы стараемся не беспокоить мирных жителей. В случае чего я могу даже проделать танком новый маршрут, чтобы все смогли проехать», — сообщил один из военных.

Только за последние четыре дня военнослужащие смогли доставить гуманитарную помощь в десять населенных пунктов.

«Сейчас взяли детские продукты и наборы. Уже завезли более 27 тонн», — заявил другой военнослужащий.