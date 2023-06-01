Мир 01 июня 2023, 12:41 Все проблемы от веса. Нейросеть рассказала о возможных тяжелых болезнях Ким Чен Ына Искусственный интеллект назвал вес и болезни Ким Чен Ына Пресс-служба Кремля

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Разведка Южной Кореи с помощью технологий искусственного интеллекта определила, что лидер КНДР Ким Чен Ын весит более 140 килограммов, кроме того, у политика есть проблемы со сном. Анализ спецслужбы проводили с использованием искусственного интеллекта. «360» тоже решил проверить, что выдаст технология по запросу о весе главы республики.

«Как и многие другие аспекты жизни Ким Чен Ына, его вес — государственная тайна. Однако, судя по фотографиям и видео, он имеет заметный избыточный вес», — ответил ИИ.

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Искусственный разум также добавил, общепринятым считается, что глава Северной Кореи весит около 130 килограммов. У политика немало проблем со здоровьем: он страдает ожирением, гипертонией, диабетом, болезнями сердечно-сосудистой системы.

«Кроме того, у него наблюдаются проблемы с опорно-двигательным аппаратом, в частности, периодически возникают заболевания коленных суставов. В связи с этим у Ким Чен Ына сильно ограничены возможности для физической активности», — сказал искусственный интеллект.

Технология уточнила, что «информация, которая появляется в СМИ, не всегда является достоверной и может быть недостаточно проверенной». Поэтому важно относиться к подобным данным с осторожностью, не делать ложных выводов.