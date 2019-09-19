Ожидания «Нафтогаза» к «Газпрому» оказались завышенными минимум в пять раз

Министр энергетики России Александр Новак предлагал Украине продлить контракт на действующих условиях, но не дольше чем на год. С его точкой зрения солидарен глава аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник. По его мнению, если Россия и подпишет контракт, то не дольше чем на год-два.

«Еврокомиссия, у которой требования полностью совпадают с позицией Киева, ратует за долгосрочный контракт, который продлится минимум десять лет, в то время как „Газпром“ стоит на ровно противоположной позиции», — отметил эксперт.

Глава «Нафтогаза» заверил, что заготовил достаточно газа для Украины на зиму Подробнее

Поэтому ожидания Киева завышены как минимум в пять раз, отметил «Царьград».

Кроме того, «Газпром» готов отдавать Украине максимум 10-15 миллиардов кубометров газа в год.

Очередной этап трехсторонних переговоров по продлению или пересмотру контракта на транзит российского газа в Европу через Украину начнется 19 сентября. В Брюсселе встретятся представители Москвы, Киева и Еврокомиссии.

Накануне переговоров глава министерства энергетики Украины Алексей Оржель заявил о намерениях поддерживать предложения Еврокомиссии. Киев собирается отстаивать продление контракта на 10 лет, причем объемы транспортировки газа должны составлять 60 + 30 миллиардов кубометров в год.