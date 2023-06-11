Мир 11 июня 2023, 08:01 Ожидания чиновников от контрнаступления ВСУ раскрыли на Западе NYT раскрыла ожидания западных чиновников от наступления ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

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Чиновники в США и Европе заявили, что украинские войска не смогут вытеснить подразделения ВС России до границ по состоянию на 24 февраля 2022 года. Об этом написала газета The New York Times со ссылкой на источники.

«В частном порядке американские и европейские чиновники признают, что вытеснение всех российских войск с оккупированной украинской земли крайне маловероятно», — уточнило издание.

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Авторы статьи назвали два варианта возможного успеха. Первый — украинская армия вернет и сможет удержать главные участки территории. Вторая — ВСУ нанесет сокрушительный удар, который поставит под сомнение будущие военные планы России на Украине.

Политические аналитики подчеркнули, что успех ВСУ на поле боя может помочь может помочь киевским властям получить дополнительную военную помощь от Европы и США.

Ранее стало известно, что украинские военные скрыли потери западной бронетехники в ходе контрнаступления.