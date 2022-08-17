Ожидание въезда в Белоруссию через КПП стало платным
Лукашенко подписал указ о платном ожидании въезда в Белоруссию через КПП
В Белоруссии ввели платное ожидание въезда в пограничные пункты пропуска. Указ подписал президент страны Александр Лукашенко, сообщила пресс-служба главы республики.
Документ отменил «безвозмездное размещение транспортных средств в зоне ожидания». Предполагается, что решение повысить эффективность работы системы электронной очереди.
Услугу платного бронирования времени въезда автомобилей в пункт пропуска из зоны ожидания тоже отменят.
Водителям всех машин теперь придется оплачивать регистрацию в системе электронной очереди. Въезд в зону ожидания упорядочат и переведут в формат живой очереди.
В апреле, напомнил RT, белорусский Минтранс запретил перемещение зарегистрированных в странах ЕС автомобилей и тягачей через таможенную границу ЕАЭС в страну.