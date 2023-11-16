Мир 16 ноября 2023, 21:30 «Ожидаем разъяснений». Россия ответит на закрытие границы со стороны Финляндии Посольство: РФ проработает ответ на закрытие границы со стороны Финляндии IMAGO/Sasu Makinen

Читать 360tv в

Решение финских властей о закрытии четырех пропускных пунктов на самом ходовом участке границы вызывает беспокойство. Об этом газете «Известия» сообщили в посольстве РФ в Финляндии.

«Ожидаем разъяснений МИД Финляндии относительно практических аспектов реализации данного решения. Ответные меры российской стороны будут прорабатываться, в том числе исходя из данной информации», — сказано в сообщении.

Реклама

Ранее глава отдела статистики финской таможни Олли-Пекка Пенттиля заявил, что перевозку грузов автомобильным транспортом через границу России и Финляндии почти полностью остановят.

Грузовой трафик осуществляли из пунктов Ваалимаа, Нуйямаа, Иматры и Ниирала. Как ранее сообщило финское правительство, с 18 ноября по 18 февраля 2024 года страна закроет эти КПП. Как заявил премьер-министр государства Петтери Орпо, власти действовали решительно и быстро, чтобы избежать ухудшения ситуации на восточной границе.