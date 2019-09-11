Ожесточенная схватка аллигатора с ягуаром попала в кадр

На кадрах, опубликованных очевидцем битвы, видно, как ягуар выжидает подходящий момент, чтобы наброситься на добычу. Внезапно он прыгает в воду и нападает на опасную рептилию.

Хищники борются в воде на протяжении десяти минут. Затем ягуар одерживает победу и направляется в сторону берега, неся в зубах аллигатора.

Как стало известно позднее, дикая кошка просидела в засаде около часа, не издав при этом ни звука. .