Oxford Economics назвал плюсы и минусы для экономик стран СНГ от приезда жителей России | 360°

Мир 02 ноября 2022, 11:54 Oxford Economics назвал плюсы и минусы для экономик стран СНГ от приезда жителей России Oxford Economics: приезд россиян в страны СНГ обеспечил приток капитала Unsplash

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Массовый приезд граждан России в постсоветские страны хорошо повлиял на экономики принимающих государств. Об этом написала ведущий экономист по развивающимся рынкам Oxford Economics Татьяна Орлова в обзоре «„Утечка мозгов“ из России приносит пользу ее соседям из бывшего СССР». По ее мнению, россияне обеспечили приток капитала в эти страны, сообщил телеканал «Царьград».

Большинство жителей России переехали в Армению, Грузию, Турцию, Азербайджан и Казахстан. Орлова заявила, что денежные поступления хорошо сказались на балансе текущего счета данных государств, также активизирован внутренний спрос на услуги и товары.

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По сведениям Oxford Economics, в сентябре 2022 года порядка 200 тысяч россиян отправились в Казахстан, еще 70 тысяч — в Грузию и 60 тысяч — в Армению. Они привезли с собой только в первый месяц осени туда порядка трех миллиардов долларов наличными.

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Таким образом вышеназванные страны нарастили свои валютные резервы и улучшили перспективы для роста своей экономики.

Эксперт назвала и минусы от переезда граждан России. В их числе — рост социальной напряженности, увеличение цен на аренду жилья из-за высокого спроса, подорожание стоимости жизни.