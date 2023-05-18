Мир 18 мая 2023, 04:29 Овощи и фрукты резко подорожали на Украине «Страна.ua»: на Украине рекордно подорожали овощи и фрукты от местных фермеров Unsplash

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На Украине в мае резко выросли цены на продукцию местных фермеров, сообщило местное издание «Страна.ua». Рекордно подорожали овощи и фрукты.

«Только за последнюю неделю подорожали капуста, морковь, яблоки. А лук в Украине сейчас едва ли не самый дорогой в Восточной Европе», — отметили журналисты.

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Местная клубника стоит 600-650 гривен за килограмм, это 16,25-17,6 доллара, отметили авторы материала. Привезенная из Греции клубника стоит в два раза дешевле. Молодой картофель, выращенный на Украине, стоит в среднем 180-200 гривен.

Фермеры оправдывают повышение цен подорожанием удобрений и семян, по их словам, посевная в этом году обошлась на 40-50% дороже.

Цены на кофейные зерна сорта робуста побили рекорд за последние 12 лет. Чаще всего такие зерна используют для приготовления растворимого кофе. Повышение цен связано с резким повышением спроса.