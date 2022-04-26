ОВI вновь заработает в России

Сеть OBI возобновит работу всех своих гипермаркетов в России до конца майских праздников. Первым откроется магазин на Ходынском поле в Москве — 27 апреля. Об этом сказано в официальном сообщении компании, которое оказалось в распоряжении ТАСС.

«Сеть гипермаркетов для ремонта и дачи OBI подготовила долгожданный подарок к старту дачного сезона для всех любителей загородной жизни и возобновляет свою работу в России. <…> До конца майских праздников планируется запуск всех гипермаркетов сети», — говорится в релизе.

Компания будет открывать магазины поэтапно. В первый день мая вновь откроют свои двери для посетителей гипермаркеты в Москве и Санкт-Петербурге, потом — в регионах. До 11 мая должны возобновить свою работу все 27 гипермаркетов OBI в России.

Сайт и мобильное приложение компании тоже заработают, но пока лишь в информационном режиме.

OBI прекратил свою деятельность в РФ в марте на фоне событий на Украине. Первые магазины OBI открылись на территории России в 2003 году.