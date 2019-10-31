Овечкин с Шубской показали свои наряды на Хэллоуин

Сын Овечкина впервые пришел на матч отца. Видео Подробнее

По данным издания, супружеская чета Овечкиных ежегодно отмечает Хэллоуин и придумывает для себя парные образы. На этот раз хоккеист и его жена решили обратиться к спортивной тематике.

Шубская перевоплотилась в арбитра, подобрав себе кепку, полосатое поло, кроссовки, гольфы и мини-шорты черного цвета. Овечкин в свою очередь выбрал кепку, синие шорты и красную куртку, представ, таким образом, в образе тренера.