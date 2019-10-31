  • Овечкин с Шубской показали свои наряды на Хэллоуин

    31 октября 2019, 16:33

    Артур Блянихов

    Супруга российского хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская на своей странице в Instagram продемонстрировала наряд, который она выбрала для Хэллоуина. Об этом сообщила «Экспресс газета».

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    По данным издания, супружеская чета Овечкиных ежегодно отмечает Хэллоуин и придумывает для себя парные образы. На этот раз хоккеист и его жена решили обратиться к спортивной тематике.

    Шубская перевоплотилась в арбитра, подобрав себе кепку, полосатое поло, кроссовки, гольфы и мини-шорты черного цвета. Овечкин в свою очередь выбрал кепку, синие шорты и красную куртку, представ, таким образом, в образе тренера.