Овечкин нарушил ковидный протокол. Ему запретили выходить на лед, а «Кэпиталз» оштрафовали
Российский хоккеист Александр Овечкин и трое его одноклубников — Илья Самсонов, Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов — нарушили ковидные ограничения и собрались в гостиничном номере без масок. Спортсменам запретили тренироваться и играть, а клуб «Вашингтон Кэпиталз» оштрафовали на 100 тысяч долларов. Об этом сообщил сайт НХЛ.
Овечкин признал свою вину и пообещал сделать выводы.
«Я сожалею о решении провести время с моими одноклубниками в гостиничном номере, а не в районе раздевалки. Я сделаю выводы из случившегося», — приводит сайт слова капитана «Вашингтон Кэпиталз».
В заявлении клуба говорится, что для создания безопасного окружения хоккеистов и всех членов команды приложили много усилий. Руководство команды приняло решение НХЛ и обратило внимание, что протоколы безопасности по борьбе с COVID-19 продолжают действовать, все хоккеисты по-прежнему должны их соблюдать.
Наши хоккеисты нарушили протокол во время выездного турне в начале сезона. «Вашингтон Кэпиталз» провел первые четыре матча регулярного чемпионата НХЛ на выезде.