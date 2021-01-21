Овечкин нарушил ковидный протокол. Ему запретили выходить на лед, а «Кэпиталз» оштрафовали

Овечкин признал свою вину и пообещал сделать выводы.

«Я сожалею о решении провести время с моими одноклубниками в гостиничном номере, а не в районе раздевалки. Я сделаю выводы из случившегося», — приводит сайт слова капитана «Вашингтон Кэпиталз».

В заявлении клуба говорится, что для создания безопасного окружения хоккеистов и всех членов команды приложили много усилий. Руководство команды приняло решение НХЛ и обратило внимание, что протоколы безопасности по борьбе с COVID-19 продолжают действовать, все хоккеисты по-прежнему должны их соблюдать.

Наши хоккеисты нарушили протокол во время выездного турне в начале сезона. «Вашингтон Кэпиталз» провел первые четыре матча регулярного чемпионата НХЛ на выезде.