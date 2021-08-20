Отжимающегося в вышиванке на брусьях Зеленского сняли на видео

Президент Украины Владимир Зеленский принял спортивный челлендж: нарядился в вышиванку и 30 раз отжался на брусьях. Видео с демонстрацией его отличной физической формы разошлось в Сети.

На кадрах видно, что первая половина серии отжиманий далась Зеленскому очень легко — он даже улыбался. Последние несколько раз стоили ему усилий. Спрыгнувший с брусьев украинский президент даже не запыхался и тут же передал эстафету президенту Национального олимпийского комитета Украины и чемпиону Олимпиады 1988 года в Сеуле Сергею Бубке.

На днях Зеленский будет встречать канцлера Германии Ангелу Меркель. Она прилетит в Киев из Москвы, где сегодня она провела переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Во время мероприятия случился казус: речь российского лидера прервал зазвонивший в кармане председателя правительства ФРГ телефон.

Ранее экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил беспокойство из-за предстоящего визита Меркель в Киев. Он считает, что канцлер может убедить Зеленского пойти на неприемлемые для страны уступки.